HOME NEWS YOGYA

Pria di Bantul Tewas Gantung Diri, Diduga Akibat Kesulitan Ekonomi

Erfan Erlin , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |08:44 WIB
Pria di Bantul Tewas Gantung Diri, Diduga Akibat Kesulitan Ekonomi
Evakuasi jasad pria tewas gantung diri. (Foto: Erfan Erlin)
BANTUL - JWP (30) warga Dusun Mangunan Rt 12 Kalurahan Mangunan Kapanewon Dlingo, Bantul nekat mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Lelaki yang sudah berkeluarga ini ditemukan gantung diri di kontrakannya di Dusun Trayeman RT 003 Kalurahan Pleret Kapanewon Pleret, Bantul. Diduga penyebabnya karena masalah ekonomi.

Kasi Humas Polres Bantul, AKP I Nengah Jeffry Prana W menuturkan, JWP ditemukan gantung diri Rabu (15/5/2024) kemarin. Jasad JWP ditemukan tergantung di kusen pintu kamar kontrakannya oleh rekannya. Saat itu ada dua rekan JWP yang sengaja datang ke kontrakannya. 

"Rekannya curiga karena sudah beberapa hari JWP tidak bekerja" kata Jeffry Rabu malam. 

Penemuan jasad JWP tersebut bermula ketika dua rekannya datang ke kontrakan di Dusun Trayeman RT.003, Pleret, Pleret,

Bantul. Kedua rekan JWP datang ke kontrakan dikarenakan JWP tidak berangkat bekerja sejak hari Senin 13 Mei 2024.

Kedua rekan JWP merasa curiga karena kontrakan dalam keadaan terkunci dan dari depan kontrakan tercium bau tidak sedap. Kemudian salah satu rekan JWP menelpon istri JWP, Istri JWP langsung datang ke kontrakan dan menemukan suaminya sudah dalam keadaan tergantung. 

"Mereka kemudian menghubungi petugas Polsek Pleret," terang dia.

Setelah dicek ke dalam kontrakan diketahui bahwa korban dalam keadaan menggantung di kusen pintu kontrakan dan meninggal dunia. JWP terakhir kali berkomunikasi pada hari Senin 13 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB dengan istrinya  melalui WA.

