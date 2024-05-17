Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Diduga Tak Konsentrasi, Pengendara Motor Bonceng Tiga Orang Tabrak Truk Lagi Antre BBM

Ira Widyanti , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |04:01 WIB
Diduga Tak Konsentrasi, Pengendara Motor Bonceng Tiga Orang Tabrak Truk Lagi Antre BBM
Lokasi kecelakaan pemotor di lampung (foto: dok Polri)
BANDARLAMPUNG - Diduga tak konsentrasi saat berkendara, pengendara sepeda motor berbonceng tiga menabrak truk yang sedang mengantre BBM di Jalan Soekarno-Hatta dekat Kampus Polinela, Rajabasa, Bandarlampung, Kamis (16/5/2024).

Saat dikonfirmasi Kanit Gakkum Satlantas Polresta Bandarlampung, Ipda Gunawan mengatakan, kecelakaan itu terjadi sekitar pukul 10.30 WIB.

"Benar, terjadi kecelakaan di Jalan Soekarno-Hatta dekat kampus Polinela, Bandarlampung," ujar Gunawan.

Gunawan menyebutkan, kecelakaan melibatkan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam BE 3656 DLA dengan truk Trailer Hino warna putih A 9129 TZ.

