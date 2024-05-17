Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Bus Tabrak Pejalan Kaki di Lintas Medan-Tarutung, 2 Tewas 2 Luka Berat

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |19:35 WIB
Bus Tabrak Pejalan Kaki di Lintas Medan-Tarutung, 2 Tewas 2 Luka Berat
Bus tabrak pejalan kaki di Sumut. (Foto: Ist/Wahyudi)
A
A
A

TOBA – Sebanyak dua orang pejalan kaki tewas dan dua lainnya mengalami luka berat setelah tertabrak bus biru bernomor polisi B 7798 BAA milik perusahaan transportasi ternama. Insiden itu terjadi di KM 191-192 Jalan Lintas Medan-Tarutung, tepatnya di Kelurahan Pasar Lumbanjulu, Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Toba, Sumatra Utara, Jumat (17/5/2024).

Kasat Lantas Polres Toba, Iptu Nanang Kusumo saat di konfirmasi membenarkan adanya kejadian kecelakaan tersebut.

"Iya benar, kejadiannya sekitar pukul 11 siang tadi. Akibat tabrakan itu, dua orang meninggal dunia dan dua lainnya luka-luka," kata Iptu Nanang.

 BACA JUGA:

Saat tabrakan terjadi, bus berpenumpang 25 orang dan dikemudikan oleh M Alfi Syahrin Lubis (40), warga Jalan Elang Komp PKPB No.B4, Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan itu sedang bergerak dari arah Tarutung menuju Medan.

Setibanya di lokasi, bus nahas itu menabrak 4 orang pejalan kaki yang sedang di pinggir jalan. Setelah menabrak, bus itu kemudian terbalik sehingga mengalami kerusakan pada bagian kaca samping sebelah kiri dan bagian badan samping sebelah Kiri.

Akibat kejadian tersebut 4 dari pejalan kaki, 2 pejalan kaki meninggal dunia dan 2 pejalan kaki yang masih anak anak mengalami luka berat. Kedua pejalan kaki yang meninggal atas nama Rina Boru Butarbutar (14), warga Hutajulu I, Desa Hatinggian, Kecamatan Lumbanjulu dan Evi Boru Sidabutar (36) warga Desa Lintong Julu, Kecamatan Lumbanjulu.

 BACA JUGA:

"Korban Rina Butarbutar meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara korban Evi Sidabutar tewas dalam perjalanan saat menuju RSUD Porsea," jelasnya.

Sedangkan 2 pejalan Kaki lainnya yang masih anak anak mengalami luka berat yaitu Vinsensius Gultom (7) warga Kelurahan Pasar Lumbanjulu, Kecamatan Lumbanjulu dan Vania Boru Hutagalung (1) warga Desa Lintong Julu, Kecamatan Lumbanjulu.

"Keduanya mengalami luka robek di kepala," terang Nanang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/340/3153500/truk_tronton_angkut_barang_elektronik_kebakaran_hebat_di_tol_lampung-JpIo_large.jpg
Truk Tronton Angkut Barang Elektronik Kebakaran Hebat di Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/338/3153470/angkot_tabrak_3_motor_di_bogor_6_orang_luka_luka-XSUY_large.jpg
Angkot Tabrak 3 Motor di Bogor, 6 Orang Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/340/3152207/truk_angkut_cairan_pembasmi_serangga_terjun_ke_jurang_dan_meledak_di_padang-7MUL_large.jpg
Truk Angkut Cairan Pembasmi Serangga Terjun ke Jurang dan Meledak di Padang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/338/3151514/pajero_ringsek_usai_tabrakan_dengan_truk_di_jakut-S5dE_large.jpg
Pajero Ringsek Usai Tabrakan dengan Truk di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/525/3151365/kecelakaan-sXyj_large.jpg
Tragis! Anggota Brimob Tewas Tertimpa Pohon saat Baru Naik Pangkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/338/3150826/kecelakaan-QHSg_large.jpg
Rem Mendadak, 4 Kendaraan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement