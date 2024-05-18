Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Miris! ABG 15 Tahun Setubuhi Pacarnya Kelas 1 SMP

Ira Widyanti , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |22:19 WIB
Miris! ABG 15 Tahun Setubuhi Pacarnya Kelas 1 SMP
ABG 15 tahun setubuhi pacarnya kelas 1 SMP (Foto : Polres Pringsewu)
A
A
A

PRINGSEWU - Seorang anak baru gede atau ABG laki-laki berinisial TB (15) ditangkap polisi lantaran melakukan tindakan pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap pacarnya yang masih duduk di bangku SMP.

Kasat Reskrim Iptu Irfan Romadhon mengatakan, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) tersebut diamankan polisi di rumahnya di Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Kamis 16 Mei 2024, sekira pukul 14.00 WIB.

“Remaja yang baru lulus SMP tersebut diamankan polisi atas dugaan telah melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap seorang perempuan berinisial ZA,” ujar Irfan dalam keterangannya, Sabtu (18/5/2024).

Kasat menuturkan, perbuatan pelaku terungkap usai ibu korban menerima kiriman video singkat tindak asusila yang dilakukan TB kepada anaknya dari orang yang tidak dikenal.

Ibu korban lalu mengklarifikasi soal video itu kepada sang anak yang kemudian membenarkan kejadian tersebut.

“Tidak terima anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 SMP menjadi korban persetubuhan, ibu korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polisi,” kata Kasat.

Kasat melanjutkan, berdasarkan hasil pemeriksaan, TB mengaku telah melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap korban sebanyak 4 kali.

