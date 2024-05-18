Terhempas ke Aspal di Depan TMP Medan, Seorang Pemotor Tewas

MEDAN - Seorang pemotor bernama Putri Atalia (37), warga Jalan Pelajar Timur, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, tewas usai terhempas dari motornya di depan Taman Makam Pahlawan (TMP), Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan, Jumat (17/5/2024).

Putri tewas bersimbah darah dengan luka robek di bagian kepalanya yang terbentur ke aspal. Sepeda motor Honda Vario putih bernomor polisi BK 3923 AHQ yang dikendarainya juga mengalami kerusakan di bagian depan.

Kasus kecelakaan ini kini telah ditangani Polisi melalui Polsek Medan Kota. Polisi sudah memulai penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti korban terhempas dari motornya.

BACA JUGA: