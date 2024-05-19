Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Mesin Dibiarkan Menyala saat Isi BBM, Pom Bensin di Pandeglang Terbakar

Fariz Abdullah , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |10:58 WIB
Mesin Dibiarkan Menyala saat Isi BBM, Pom Bensin di Pandeglang Terbakar
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

PANDEGLANG- Kebakaran hebat terjadi di sebuah pom bensin mini di Kampung Banjar, Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Sabtu (18/5/2024) malam.

Peristiwa itu dilaporkan terjadi pukul 20.40 WIB. Petugas pom tengah melayani pengisian bahan bakar menggunakan kompan. Nahas, kondisi mesin motor sang pembeli tidak dimatikan alias dibiarkan menyala. Alhasil, panas yang dihasilkan diduga menjadi pemicu timbulnya api dan membakar seluruh motor pembeli berikut pom.

"Betul kita terima laporan, berdasarkan keterangan saksi itu ada warga yang mengisi bensin pakai kompan. Saat proses pengisian mesin motor dibiarkan menyala aja," kata Sekretaris BPBD- Pemadam Kebakaran (PK) Kabupaten Pandeglang, Nana Mulyana saat dihubungi, Minggu (19/5/2024).

Kata Nana, dua kendaraan yang tengah melakukan pengisian turut terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. "Satu motor Honda Supra satu lagi Yamaha Vega, yang mengisi bensin itu Honda Supra," tuturnya.

Lebih jauh Nana menerangkan dalam proses penanganan BPBD PK Kabupaten Pandeglang memerlukan waktu selama 1 jam. "Pukul 21.30 WIB penanganan berhasil dilakukan," tandasnya.

(Awaludin)

      
