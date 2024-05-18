Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Kebakaran Melanda Pabrik Tas Rajut di Pasuruan, Kerugian Ditaksir Miliaran Rupiah

Jaka Samudra , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |12:27 WIB
Kebakaran Melanda Pabrik Tas Rajut di Pasuruan, Kerugian Ditaksir Miliaran Rupiah
Kebakaran pabrik tas rajut di Pasuruan, Jawa Timur (Foto: Jaka Samudra)
A
A
A

PASURUAN - Sebuah pabrik yang memproduksi tas rajut di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur terbakar hebat.

Meski begitu, belum diketahui penyebabnya. Adapun total kerugian ditaksir miliaran rupiah setelah dua gudang dan isinya serta dua minibus ludes dilalap si jago merah.

Asap tebal membubung tinggi saat terjadi kebakaran di PT Kaboki, Desa Lecari, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Sabtu (18/5/2024) pagi tadi.

Banyaknya barang mudah terbakar seperti kain membuat si jago berkobar melulu lantakan dua gudang berserta isinya seperti mesin, dalam pabrik yang memproduk tas rajut.

Tak hanya itu, dua unit mobil minibus ludes dilalap si jago merah.

Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi berjibaku untuk melakukan pemadaman. Beruntung tak ada korban jiwa lantaran kondisi pabrik libur.

Namun, buruh pabrik mendatangi lokasi kejadian untuk menyelamatkan barang yang sudah jadi.

Menurut Sueb, salah satu buruh pabrik saat sedang piket mengaku belum mengerti jelas penyebabnya kebakaran ini. Namun, satu orang satpam diamankan polisi diduga kuat sebagai orang yang bertanggung jawab atas kejadian ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186292/kebakaran-0Mf5_large.jpg
Kebakaran di Hong Kong, 4 WNI Jadi Korban dan 2 di Antaranya Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185217/kebakaran-jN9s_large.jpg
Kebakaran Landa Sebuah Rumah di Koja karena Bocah 9 Tahun Memasak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183973/kebakaran-hmni_large.jpg
Kebakaran Rumah di Benhil Jakpus, 100 Personel Damkar Berjibaku Padamkan Api
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183957/kebakaran-k4ja_large.jpg
14 Orang Luka Bakar Akibat Kebakaran Hebat di Jatipulo Jakbar, Berikut Identitasnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183949/kebakaran-liy2_large.jpg
Kebakaran Hebat, 50 Rumah Ludes Dilahap Api di Jatipulo Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183920/kebakaran-CvqI_large.jpg
Kebakaran Melahap Rumah di Jatipulo Jakbar, Belasan Mobil Damkar Diterjunkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement