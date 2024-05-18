Kebakaran Melanda Pabrik Tas Rajut di Pasuruan, Kerugian Ditaksir Miliaran Rupiah

PASURUAN - Sebuah pabrik yang memproduksi tas rajut di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur terbakar hebat.

Meski begitu, belum diketahui penyebabnya. Adapun total kerugian ditaksir miliaran rupiah setelah dua gudang dan isinya serta dua minibus ludes dilalap si jago merah.

Asap tebal membubung tinggi saat terjadi kebakaran di PT Kaboki, Desa Lecari, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Sabtu (18/5/2024) pagi tadi.

Banyaknya barang mudah terbakar seperti kain membuat si jago berkobar melulu lantakan dua gudang berserta isinya seperti mesin, dalam pabrik yang memproduk tas rajut.

Tak hanya itu, dua unit mobil minibus ludes dilalap si jago merah.

Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi berjibaku untuk melakukan pemadaman. Beruntung tak ada korban jiwa lantaran kondisi pabrik libur.

Namun, buruh pabrik mendatangi lokasi kejadian untuk menyelamatkan barang yang sudah jadi.

Menurut Sueb, salah satu buruh pabrik saat sedang piket mengaku belum mengerti jelas penyebabnya kebakaran ini. Namun, satu orang satpam diamankan polisi diduga kuat sebagai orang yang bertanggung jawab atas kejadian ini.