HOME NEWS NUSANTARA

Minta Dukungan Pilgub Riau, Perindo Siap Berjuang Bersama M Nasir

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |23:02 WIB
Minta Dukungan Pilgub Riau, Perindo Siap Berjuang Bersama M Nasir
PEKANBARU - M Nasir melakukan kunjungan ke Kantor DPW Partai Perindo Riau Jalan Borobudur, Pekanbaru dan menyampaikan niatnya untuk maju di Pilkada Riau. M Nasir salah satu Calon Gubernur (Cagub) Riau berharap partai besutan Hary Tanoesoedibjo mendukungannya dalam kontestasi Pemilihan Gubernur Riau Wakil Gubernur Riau priode 2024-2029.

Ketua DPW Perindo Riau Sayed Abubakar Assegaf menyatakan, terimakasih atas silahturahmi yang dilakukan M Nasir ke Perindo. Dia menegaskan bahwa partai Perindo selalu terbuka kepada calon calon yang siap berjuang membela kepentingan rakyat.

"Kedatangan beliau kemari selain bersilahturahmi, juga menyatakan kesiapannya untuk maju di Pilgub Riau," kata pria yang akrab disapa Ibek ini Minggu (19/5/2024).

Ibek mengatakan, bahwa salah satu mesin partai yang saat ini terbilang baik adalah Partai Perindo. Dimana sejumlah daerah caleg caleg yang bertarung dalam Pileg lalu banyak yang terpilih.

"Partai kita sangat mengakar di daerah daerah. Kader kader kita militan hingga ke akar rumput. Ini terbukti dengan banyaknya terpilih kader kader kita di Pileg lalu,"tegasnya.

