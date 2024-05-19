Maju Pilkada, M Nasir Ingin Majukan Riau Bersama Perindo

PEKANBARU - M Nasir menyatakan maju di Pilgub Riau. Anggota DPR tiga periode ini menyatakan keinginannya untuk membangun Riau lebih baik lagi jika nantinya terpilih menjadi Gubernur Riau.

Salah satu tandem yang akan mendampingi untuk membangun Riau kata M Nasir ke depannya adalah bersama Partai Perindo. Di mana partai Perindo sudah dikenal dengan perjuangannya terhadap rakyat.

"Untuk membangun Riau tidak bisa sendiri, harus bersama sama. Salah satunya kita pilih bersama Partai Perindo," ucap M Nasir saat kunjungan ke Kantor DPW Riau Jalan Borobudur, Pekanbaru, Minggu (19/5/2024).

Dia mengatakan, beberapa yang akan dibenahi adalah infrastruktur, Dana Bagi Hasil (DBH) Migas, pendidikan dan budaya.

"Riau kaya dengan sumber daya alam, jadi harus dipergukan untuk kesejahteraan rakyat," imbuhnya.

Sementara itu Ketua DPW Perindo Riau Sayed Abubakar Assegaf, mengatakan kedatangan M Nasir, Cagub Riau sangat disambut baik. Partai Perindo siap berjuang bersama M Nasir demi Riau yang lebih baik.

"Kita patut berbangga hati atas kedatangan Cagub Riau, ini sebuah kehormatan. Ke depan, Partai Perindo bisa terus menjalin komunikasi yang baik dengan Bapak M Nasir sehingga bisa berjuang bersama untuk Provinsi Riau yang lebih baik,"tukasnya.

(Khafid Mardiyansyah)