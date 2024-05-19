Jenazah Pulu Darmawan Korban Pesawat Jatuh Akan Dimakamkan di Semarang

SEMARANG - Salah satu korban tewas insiden jatuhnya pesawat latih di BSD Kota Tangerang Selatan adalah Pulu Darmawan (39). Dia adalah instruktur penerbang, warga asli Dusun Jetis, Desa Ngasem, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang.

Rumah duka malam ini, Minggu (19/5/2024) dipenuhi kerabat dan tetangga yang bertakziah.

Salah satu kerabat korban Sukro Partono (60) menyebut korban bekerja sebagai instruktur penerbangan di sebuah sekolah swasta di Jakarta.

"Pulu instruktur di sana sudah sepuluh tahunan, dinasnya di swasta, sekolah penerbangan, dulu alumni situ terus direkrut jadi instruktur," katanya.

Korban, sebutnya, belum berkeluarga dan selama ini menetap di Jakarta. "Saya selaku saudara almarhum menerima kabar kecelakaan pesawat latih di BSD Tangerang, korbannya termasuk keponakan saya," lanjutnya.

Dia menyebut terakhir bertemu korban pada Lebaran tahun lalu. "Saya sama saudara itu merasakan, kok Lebaran kemarin nggak pulang, biasanya kan pulang. Sebelum kabar ini saya memang pingin kontak Pulu, ternyata dalam batin sudah dapat kabar lebih dulu," sambungnya.