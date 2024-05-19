Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Jenazah Pulu Darmawan Korban Pesawat Jatuh Akan Dimakamkan di Semarang

Eka Setiawan , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |20:38 WIB
Jenazah Pulu Darmawan Korban Pesawat Jatuh Akan Dimakamkan di Semarang
Korban pesawat latih jatuh di BSD (Foto: MPI)
A
A
A

SEMARANG - Salah satu korban tewas insiden jatuhnya pesawat latih di BSD Kota Tangerang Selatan adalah Pulu Darmawan (39). Dia adalah instruktur penerbang, warga asli Dusun Jetis, Desa Ngasem, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang.

Rumah duka malam ini, Minggu (19/5/2024) dipenuhi kerabat dan tetangga yang bertakziah.

Salah satu kerabat korban Sukro Partono (60) menyebut korban bekerja sebagai instruktur penerbangan di sebuah sekolah swasta di Jakarta.

"Pulu instruktur di sana sudah sepuluh tahunan, dinasnya di swasta, sekolah penerbangan, dulu alumni situ terus direkrut jadi instruktur," katanya.

Korban, sebutnya, belum berkeluarga dan selama ini menetap di Jakarta. "Saya selaku saudara almarhum menerima kabar kecelakaan pesawat latih di BSD Tangerang, korbannya termasuk keponakan saya," lanjutnya.

Dia menyebut terakhir bertemu korban pada Lebaran tahun lalu. "Saya sama saudara itu merasakan, kok Lebaran kemarin nggak pulang, biasanya kan pulang. Sebelum kabar ini saya memang pingin kontak Pulu, ternyata dalam batin sudah dapat kabar lebih dulu," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185128/pesawat_cessna-fySz_large.jpg
5 Fakta Pesawat Cessna Jatuh di Karawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/18/3185125/jet_tempur-8b0s_large.jpg
Detik-Detik Jet Tempur India Jatuh saat Bermanuver Barrel Roll
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/337/3160477/pesawat_jatuh-QbI2_large.jpg
Pesawat Latih Jatuh Tewaskan Marsma Fajar, DPR: Investigasi Mendalam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/337/3160181/tni-0rtf_large.jpg
Aksi Heroik Red Wolf Marsma Fajar Adriyanto Sergap Jet Tempur AS di Langit Bawean
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/337/3160170/fajar-2Lga_large.jpg
Jenazah Marsma TNI Fajar Adriyanto Akan Dimakamkan di Pemakaman Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/337/3160168/pesawat_jatuh-sEJQ_large.jpg
Marsma TNI Fajar Adriyanto, Korban Jatuhnya Pesawat Latih Bakal Dimakamkan di Probolinggo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement