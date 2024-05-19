Eks Terpidana Kasus Vina Cirebon Ngaku Jadi Korban Salah Tangkap, Ini Respons Polisi

BANDUNG - Polda Jabar enggan merespons pernyataan pengacara Saka Tatal eks terpidana kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita dan Muhammad Rizky Rudiana alias Eky, yang mengaku jadi korban salah tangkap pada 2016 silam.

Akibat dituduh terlibat dalam pembunuhan VIna dan Eky, Saka Tatal divonis hukuman 8 tahun penjara. Saat itu Saka masih berusia 15 tahun. Jadi saat ini, Saka berusia 23 tahun. Setelah menjalani hukuman kurang dari 4 tahun, akhirnya Saka bebas pada 2020.

Pernyataan Saka tersebut disampaikan dalam wawancara dengan wartawan di Cirebon. Dia didampingi kuasa hukum, Jogi Nainggolan dan Titin.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengatakan, enggan merespons pernyataan Saka Tatal yang mengaku menjadi korban salah tangkap polisi.

Dirreskrimum justru menegaskan, penyidik telah melakukan investigasi kasus tersebut secara menyeluruh. "Nanti ya. Saya lagi investigasi semuanya," kata Dirreskrimum saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (19/5/2024).

Kombes Pol Surawan meminta masyarakat dan warganet tidak berspekulasi terhadap kasus pembunuhan Vina dan Eky yang kembali viral. Sebab penyidik tengah bekerja di lapangan. "Sebaiknya tidak berspekulasi. Penyidik sedang bekerja," ujar Surawan.

BACA JUGA: Ternyata Sosok Ayah Pacar Vina Cirebon yang Tewas Dibunuh Seorang Perwira Polisi

Pernyataan senada disampaikan Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Jules Abraham. Dia mengatakan, penyidik berada di lapangan, bekerja menyelidiki kembali kasus yang terjadi pada 2016 tersebut. "(Penyidik) masih bekerja di lapangan," kata Kabid Humas.