Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Eks Terpidana Kasus Vina Cirebon Ngaku Jadi Korban Salah Tangkap, Ini Respons Polisi

Agus Warsudi , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |12:20 WIB
Eks Terpidana Kasus Vina Cirebon Ngaku Jadi Korban Salah Tangkap, Ini Respons Polisi
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

BANDUNG - Polda Jabar enggan merespons pernyataan pengacara Saka Tatal eks terpidana kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita dan Muhammad Rizky Rudiana alias Eky, yang mengaku jadi korban salah tangkap pada 2016 silam.

Akibat dituduh terlibat dalam pembunuhan VIna dan Eky, Saka Tatal divonis hukuman 8 tahun penjara. Saat itu Saka masih berusia 15 tahun. Jadi saat ini, Saka berusia 23 tahun. Setelah menjalani hukuman kurang dari 4 tahun, akhirnya Saka bebas pada 2020.

Pernyataan Saka tersebut disampaikan dalam wawancara dengan wartawan di Cirebon. Dia didampingi kuasa hukum, Jogi Nainggolan dan Titin.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengatakan, enggan merespons pernyataan Saka Tatal yang mengaku menjadi korban salah tangkap polisi.

Dirreskrimum justru menegaskan, penyidik telah melakukan investigasi kasus tersebut secara menyeluruh. "Nanti ya. Saya lagi investigasi semuanya," kata Dirreskrimum saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (19/5/2024).

Kombes Pol Surawan meminta masyarakat dan warganet tidak berspekulasi terhadap kasus pembunuhan Vina dan Eky yang kembali viral. Sebab penyidik tengah bekerja di lapangan. "Sebaiknya tidak berspekulasi. Penyidik sedang bekerja," ujar Surawan.

Pernyataan senada disampaikan Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Jules Abraham. Dia mengatakan, penyidik berada di lapangan, bekerja menyelidiki kembali kasus yang terjadi pada 2016 tersebut. "(Penyidik) masih bekerja di lapangan," kata Kabid Humas.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/337/3182454//lisa_mariana-SLY8_large.jpg
Lisa Mariana Jadi Tersangka Kasus Video Syur!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/33/3182357//richard_lee-KC0z_large.jpg
Okky Pratama, Doktif hingga Richard Lee Dilaporkan Terkait Pencemaran Nama Baik, Ini Kata Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/340/3170383//tersangka_demo_anarkis_di_jabar-XiVw_large.jpg
Terungkap! Dalang Demo Anarkis di Jabar, 26 Orang Jadi Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/525/3162554//polda_jabar-DbEw_large.jpg
Sambut HUT ke-80 RI, Polda Jabar Kibarkan Bendera Merah Putih di Puncak Gunung Ciremai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/525/3160788//sarawan-l41G_large.jpg
43 Bayi Jadi Korban Sindikat Adopsi Ilegal, 17 Dijual ke Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/525/3157358//lisa_mariana-vGzc_large.jpg
Selebgram Lisa Mariana Kembali Dipanggil Polda Jabar Terkait Kasus Video Mesum
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement