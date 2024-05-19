Hotel di Tebingtinggi Terbakar, Kakek 75 Tahun Terjebak dalam Kobaran Api

TEBINGTINGGI - Sebuah hotel bunga melati 1 bahagia berlantai 3 di Kota Tebingtinggi, tepatnya di Jalan Letjen Suprapto, Kelurahan Pasar Gambir, Kecamatan Tebingtinggi Kota,Kota Tebingtinggi, Sabtu, 19 Mei 2024, hangus terbakar.

Peristiwa ini sempat menghebohkan warga sekitar dimana seorang pengunjung hotel kakek berusia 75 tahun terjebak dalam kebakaran tersebut. Beruntung korban dapat menyelamatkan diri dengan bertahan di teras lantai 3 gedung.

Setelah api padam, petugas pun langsung melakukan evakuasi seorang kakek yang berada di teras lantai 3 gedung dengan menggunakan anak tangga milik damkar Kota Tebingtinggi.

Menurut saksi mata, api berasal dari salah satu kamar di lantai 2 gedung dan kemudian merambat ke kamar lainnya.

Akibat peristiwa ini, lima unit mobil pemadam dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Pemko Tebjng Tinggi, langsung diturunkan ke lokasi api baru dapat dipadamkan 2 jam kemudian.

Menurut keterangan korban, Handoko mengaku, awalnya tidak mengetahui ada kebakaran di penginapan itu karena sedang tidur. Namun saat terbangun ia mencium bau gosong dan langsung berlari ke lantai 3 kemudian keluar ke teras gedung melalui jendela.