HOME NEWS JATIM

Kebakaran Pabrik Tas Rajut di Pasuruan, Pelakunya Satpam yang Akan Di-PHK

Jaka Samudra , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |20:00 WIB
Kebakaran Pabrik Tas Rajut di Pasuruan, Pelakunya Satpam yang Akan Di-PHK
Satpam menyerahkan diri ke polisi usai membakar pabrik tas rajutan (Foto : iNews/Jaka S)
A
A
A

PASURUAN - Pasca dilakukan olah TKP di lokasi kebakaran, polisi mengamankan seorang satpam pabrik yang diduga menjadi pelaku pembakaran pabrik tas rajut di wilayah Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

Motif terduga pelaku nekat membakar pabrik adalah sakit hati lantaran akan di PHK manejemen perusahaan.

Akibat ulahnya, dua gudang produksi dan 2 unit minibus ludes terbakar dengan total kerugian ditaksir mencari Rp3-5 miliar.

Satpam pabrik PT Kaboki berinisial S tersebut harus menjalani pemeriksaan penyidik usai menyerahkan diri ke Mapolsek Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, pada Sabtu (18/5/2024) pagi tadi.

Saat diperiksa, satpam tersebut mengaku membakar pabrik akan pergantian berjaga shif tiga di pabrik yang berada di Desa Lecari, Kecamatan Sukorejo, Pasuruan.

"Sedikitnya sepuluh botol bensin eceran dituangkan ke mesin di dua gudang produksi," ujar Kasat Reskrim Polres Pasuruan,AKP Akhmad Doni Meidianto.

Selain itu, bensin disiramkan ke dua unit mobil yang terpakir dalam pabrik dan selanjutnya dibakar dengan korek api. Api kemudian menjalar dengan cepat ke seluruh pabrik dalam kondisi sepi lantaran buruh pabriknya libur.

Empat mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk melakukan menjinakkan api. Namun, dua gudang pabrik dan 2 stasion tak terselamatkan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
