HOME NEWS SULSEL

4 Fakta Emak-Emak Tampar dan Cakar Polisi, Begini Awal Mulanya

Leo Muhammad Nur , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |06:07 WIB
4 Fakta Emak-Emak Tampar dan Cakar Polisi, Begini Awal Mulanya
Emak-emak tampar dan cakar polisi jadi viral di Medsos (Foto : MPI/Tangkapan Layar)
A
A
A

EMAK-emak mengamuk dan menampar polisi di Ujung Tanah, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Berikut sejumlah fakta terkait peristiwa yang menjadi viral di media sosial tersebut.

1. Identitas Polisi yang Kena Tampar

Akibat perbuatannya, perempuan berinisial M diamankan di kantor Polres Pelabuhan Makassar.

Polisi yang kena tampar itu diketahu bernapa Aipda Edwin, bertugas sebagai Bhabinkamtibmas wilayah setempat. Saat diserang emak-emak, Edwin tak melawan dan tetap berusaha menenangkan perempuan itu.

2. Awal Mula Kejadian

Aksi emak-emak mengamuk dan menampar polisi tersebut sempat viral di media sosial dan disaksikan banyak orang, Jumat 17 Mei 2024.

Kejadian itu terjadi saat saat Aipda Edwin bersama Satpol PP mendampingi pihak kelurahan memberikan surat teguran imbauan kedua ke pemilik lapak yang menempel di pagar tembok PT Pertamina sebelah timur di Jalan Sabutung, Kelurahan Tamalabba, Kecamatan Ujung Tanah, Makassar.

3. Mendapat Perlawanan

Namun pemerintah kelurahan dan pihak keamanan malah disambut perlawanan.

Wanita berinisial M tersebut kemudian nekat mencakar di bagian leher hingga menampar dan menonjok perut polisi.

Akibatnya, M diamankan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Pelabuhan Makassar untuk diperiksa.

Halaman:
1 2
      
