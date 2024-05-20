Advertisement
HOME NEWS NEWS

Pilkada 2024, Perindo Sulteng Dukung Rusdy Mastura dan Hadiyanto Rasyid

Jemmy Hendrik , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |15:26 WIB
Fun walk DPW Perindo Sulteng (Foto: Jemmy Hendrik)
PALU - DPW Perindo Sulawesi Tengah (Sulteng) menggelar Fun walk atau jalan santai sekaligus momentum mengumpulkan delapan ribu warga Kota Palu. Melalui jalan santai, masyarakat diajak untuk tetap mendukung Gubernur Sulteng Rusdy Mastura. Kemudian, dukungan penuh ke Wali Kota Palu Hadiyanto Rasyid untuk berkompetisi di Pilkada 2024 mendatang. 

Perindo yang selalu dekat dengan masyarakat dan peduli dengan pelaku UMKM tengah melaksanakan fun walk Sangganipa.

Ketua DPW Perindo Sulteng Mahfud Masuara mengatakan, kegiatan fun walk Sangganipa yang dihadiri juga Ketua II Bappilu Perindo dilaksanakan oleh Perindo Sulteng untuk mengajak masyakat tetap solid untuk membangun Sulteng.

Halaman:
1 2
      
