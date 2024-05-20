Pilkada 2024, Perindo Sulteng Dukung Rusdy Mastura dan Hadiyanto Rasyid

PALU - DPW Perindo Sulawesi Tengah (Sulteng) menggelar Fun walk atau jalan santai sekaligus momentum mengumpulkan delapan ribu warga Kota Palu. Melalui jalan santai, masyarakat diajak untuk tetap mendukung Gubernur Sulteng Rusdy Mastura. Kemudian, dukungan penuh ke Wali Kota Palu Hadiyanto Rasyid untuk berkompetisi di Pilkada 2024 mendatang.

Perindo yang selalu dekat dengan masyarakat dan peduli dengan pelaku UMKM tengah melaksanakan fun walk Sangganipa.

BACA JUGA: Fun Walk Sangganipa Perindo Sulteng Diikuti 8 Ribu Warga

Ketua DPW Perindo Sulteng Mahfud Masuara mengatakan, kegiatan fun walk Sangganipa yang dihadiri juga Ketua II Bappilu Perindo dilaksanakan oleh Perindo Sulteng untuk mengajak masyakat tetap solid untuk membangun Sulteng.