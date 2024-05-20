Kronologi Kecelakaan Helikopter Presiden Iran yang Jatuh di Pegunungan Berkabut

IRAN – Sebuah helikopter yang membawa Presiden Iran Ebrahim Raisi dan menteri luar negerinya jatuh pada Minggu (19/5/2024) saat melintasi daerah pegunungan dalam kabut tebal.

Seorang pejabat Iran mengatakan kepada Reuters tim penyelamat kesulitan mencapai lokasi kejadian.

BACA JUGA: Cuaca Buruk Diduga Jadi Penyebab Jatuhnya Pesawat yang Membawa Presiden Iran

Pejabat itu mengatakan nyawa Raisi dan Menteri Luar Negeri Hossein Amirabdollahian dalam bahaya menyusul jatuhnya helikopter, yang terjadi dalam perjalanan pulang dari kunjungan ke perbatasan dengan Azerbaijan di barat laut Iran.

BACA JUGA: Ayatollah Ali Khamenei Ajak Warga Iran Doakan Keselamatan Presiden Raisi Usai Helikopternya Jatuh

“Kami masih berharap, namun informasi yang didapat dari lokasi jatuhnya pesawat sangat memprihatinkan,” kata pejabat tersebut kepada Reuters, yang berbicara tanpa mau disebutkan namanya.

Stasiun TV pemerintah mengutip seorang pejabat yang mengatakan setidaknya satu penumpang dan satu awak pesawat telah melakukan kontak dengan tim penyelamat. Dilaporkan juga bahwa helikopter tersebut telah ditemukan, meskipun Bulan Sabit Merah Iran membantah laporan tersebut.

Media pemerintah Iran mengatakan cuaca buruk menjadi faktor penyebab jatuhnya helikopter yang membawa Presiden Iran Ebrahim Raisi dan jajaran menterinya.

Tak hanya itu, cuaca buruk juga mempersulit upaya penyelamatan yang dilakukan petugas.