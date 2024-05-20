KPK Geledah Rumah Eks Pejabat Kementan Orang Kepercayaan SYL di Parepare

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sebuah rumah di Jalan Bumi Harapan, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), hari ini, Minggu (19/5/2024).

Rumah yang digeledah tersebut milik mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Kementerian Pertanian (Kementan), M Hatta (MH). Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengamini adanya giat penggeledahan di rumah M Hatta tersebut.

"Betul ada kegiatan penggeledahan dimaksud dan masih berlangsung. Di sebuah rumah di Jl bumi harapan Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare," kata Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Minggu (19/5/2024).

M Hatta merupakan orang kepercayaan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). Hatta telah ditetapkan sebagai tersangka bersama-sama dengan SYL atas dugaan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementan.

Belum diketahui apa yang diamankan tim penyidik dari rumah M Hatta di Parepare tersebut. Sebab, penggeledahan masih berlangsung. KPK akan menginformasikan lebih lanjut hasil geledah tersebut.

Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan Syahrul Yasin Limpo (SYL) sebagai tersangka. SYL ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan suap terkait promosi jabatan di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan).