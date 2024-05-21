Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Lai Ching-te Dilantik Sebagai Presiden Baru Taiwan, Desak China Hentikan Konfrontasi

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |10:07 WIB
Lai Ching-te Dilantik Sebagai Presiden Baru Taiwan, Desak China Hentikan Konfrontasi
Presiden Taiwan Lai Ching-te berbicara pada upacara pelantikan di Istana Kepresidenan Taipei, 20 Mei 2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

TAIPEI - Lai Ching-te atau William Lai dilantik sebagai presiden baru Taiwan pada Senin, (20/5/2024) dalam rekaman yang ditayangkan langsung di televisi dari kantor kepresidenan. Lai, yang memenangkan pemilu pada Januari, mengambil alih jabatan Tsai Ing-wen, setelah menjabat sebagai wakil presiden selama empat tahun terakhir.

Tak lama setelah dilantik, Lai meminta China untuk berhenti mengancam pulau itu dan menerima keberadaan demokrasi di Taiwan. Dia mendesak Beijing untuk mengganti konfrontasi dengan dialog dan menegaskan bahwa dirinya tidak akan pernah mundur dalam menghadapi intimidasi dari Beijing.

China, yang telah lama menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya, menanggapi permintaan Lai dengan mengatakan “kemerdekaan Taiwan adalah jalan buntu”.

“Terlepas dari dalih atau panji yang mendasari upaya tersebut, dorongan untuk kemerdekaan Taiwan pasti akan gagal,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Wang Wenbin pada konferensi pers harian pada Senin sore.

Lai dan Partai Progresif Demokratik (DPP) yang pro-kemerdekaan telah dianggap sebagai "lawan" oleh Beijing. Militer China telah meningkatkan aktivitasnya di sekitar perairan dan wilayah udara Taiwan sejak kemenangannya dalam pemilu pada Januari.

Halaman:
1 2 3
      
