Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS BALI

Berjalan Lancar, TNI-Polri Dinilai Berhasil Amankan Acara WWF di Bali

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |19:41 WIB
Berjalan Lancar, TNI-Polri Dinilai Berhasil Amankan Acara WWF di Bali
Illustrasi (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menilai berjalannya World Water Forum (WWF) ke-10 di Bali sejauh ini berjalan aman dan kondusif. Dia mengapresiasi pengamanan yang dilakukan TNI-Polri dalam acara yang melibatkan ratusan delegasi mancanegara ini.

Menurutnya, kondusifitas tersebut tercermin saat Presiden World Water Council (WWC) Loïc Fauchon hadir di tengah WWF. Dia menilai Bali tidak ada gangguan sama sekali.

"Sampai dengan beliau (Presiden WWC) meninggalkan bandara semua berjalan baik sekali," ujar Basuki, Selasa (21/5/2024).

Basuki mengapresiasi kehadiran Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima Jenderal Agus Subiyanto yang selalu memantau pelaksaan WWF dari Denpasar.

"Denpasar aman, sangat aman dan kondusif sekali untuk para peserta WWF ini," ujarnya.

Tak hanya itu, Basuki mengatakan bahwa Presiden World Water Council (WWC) Loïc Fauchon menyebut pelaksanaan WWF kali ini adalah yang terbaik.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan Polri bersama TNI melaksanakan Tactical Floor Game (TFG) di Gelanggang Olahraga (Gor) Yudomo, Kepaon, Denpasar, Bali, Jumat (17/5). Agenda tersebut dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan

"TFG dilaksanakan untuk memberikan gambaran secara detail terhadap tugas dan fungsi pengamanan yang dilakukan personel di lapangan," ujar Kapolri sebagaimana dikutip dari Instagram resmi @listyosigitprabowo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186880//polri_airdrop_bantuan_ke_tiga_wilayah_terisolasi_di_tapanuli-QDsO_large.jpg
Akses Darat Terputus, Polri Airdrop Bantuan ke Tiga Wilayah Terisolasi di Tapanuli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186765//polri-DGFy_large.jpg
Perintah Presiden, Polri Kirim Ribuan Paket dan Peralatan SAR untuk Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186762//polri-fd8F_large.jpg
Polri: Korban Banjir Bandang dan Longsor Sumatera Butuh Obat-obatan  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186753//polri-c1mR_large.jpg
KRI Radjiman Bawa Bantuan Polri untuk Korban Bencana di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186720//polri-MiJn_large.jpg
Pesawat CN 295 dan Fokker 50 Polri Droping Logistik untuk Korban Bencana di Aceh hingga Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186697//polri-PDF2_large.jpg
Polri Terbangkan Bantuan Logistik ke Wilayah Sulit Terjangkau di Aceh, Sumut dan Sumbar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement