HOME NEWS NASIONAL

Saat Jokowi Perkenalkan Prabowo Jadi Presiden Penggantinya di KTT WWF 2024 Bali

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |05:00 WIB
Saat Jokowi Perkenalkan Prabowo Jadi Presiden Penggantinya di KTT WWF 2024 Bali
Presiden Jokowi (Foto: BPMI)
A
A
A

 

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Prabowo Subianto sebagai Presiden penggantinya saat membuka Konferensi Tingkat Tinggi (KTT), World Water Forum (WWF) ke-10 yang digelar, di Bali International Convention Center (BICC), Senin 20 Mei 2024.

Kepala Negara memperkenalkan Prabowo Subianto tersebut dihadapan para pemimpin dunia dan CEO SpaceX sekaligus Tesla Inc, Elon Musk pada acara tersebut.

Jokowi akan digantikan Presiden Terpilih Prabowo Subianto pada Oktober 2024 mendatang.

"And in relation to continuity in Oktober my term as president will come to an end. And on this good occasion allow me to introduce the president elect of Indonesia Mr Prabowo Subianto," kata Jokowi dalam sambutannya disambut tepuk tangan meriah.

Jokowi mengatakan, bahwa Prabowo saat ini menjabat sebagai menteri pertahanan pada kabinetnya. Dirinya meyakini bahwa Prabowo akan melanjutkan komitmen Indonesia dan berkontribusi dalam WWF.

"Who is currently serving as the minister of defence. Who will continue Indonesia's commitment to contribute to world water management. Terima kasih Pak Prabowo," kata Jokowi.

Tercatat para pemimpin dunia yang hadir di antaranya Presiden World Water Council (WWC) Loïc Fauchon, Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Dennis Francis, mantan Presiden Hungaria Janos Ader, utusan khusus Prancis Barbara Pompili, dan utusan khusus Belanda Meike van Ginneken.

Lalu Perdana Menteri (PM) Tajikistan Qohir Rasulzoda, Presiden Sri langka Ranil Wickremesinghe, Presiden Fiji Ratu Wiliame Maivalili Katonivere, Wakil Perdana Menteri Malaysia Dato Sri Haji Fadillah Bin Haji Yusof, dan Wakil Perdana Menteri Papua Nugini John Rosso.

