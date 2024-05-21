Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Cemburu Buta, Pria Ini Pukuli Istrinya hingga Bonyok

Indra Siregar , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |18:00 WIB
Cemburu Buta, Pria Ini Pukuli Istrinya hingga Bonyok
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

PRINGSEWU - Seorang pria berinisial BS (33), warga Pekon Kresnomulyo, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Pringsewu Kota Polres Pringsewu setelah menganiaya istrinya hingga babak belur. Penangkapan dilakukan di tempat pelariannya di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Minggu 19 Mei 2024.

Kapolsek Pringsewu Kota, Kompol Rohmadi, mewakili Kapolres Pringsewu, AKBP Benny Prasetya, mengungkapkan bahwa insiden penganiayaan yang dilakukan oleh BS terjadi pada Jumat, 3 Mei 2024, di salah satu kamar hotel di Pringsewu.

Korban QA (31), mengalami penganiayaan brutal dengan cara dilempar HP, ditendang, dan dipukul berulang kali oleh pelaku, menyebabkan luka memar di mata kanan dan kiri, lebam di lengan dan kaki, serta bengkak di kepala.

"Penganiayaan ini berhenti setelah korban berhasil kabur, dan meminta bantuan petugas keamanan hotel. Korban kemudian mendapatkan perawatan medis dan visum di rumah sakit serta melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pringsewu Kota," jelas Kompol Rohmadi, Selasa (21/5/2024).

Setelah kejadian, pelaku melarikan diri ke Jawa Tengah dan kemudian bersembunyi di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Lebak, Banten, setelah mengetahui dirinya diburu oleh polisi.

Kompol Rohmadi menjelaskan, bahwa rasa cemburu menjadi pemicu utama BS menganiaya istrinya. "Pelaku melihat ada notifikasi panggilan dan chat dari pria lain di HP korban, yang memicu rasa cemburu dan berujung pada penganiayaan," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/338/3186283//penganiayaan-4VLl_large.jpg
Sadis! Pria Bacok Sahabat Gegara Hal Sepele di Senen Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184421//penganiayaan-FPe7_large.jpg
Terungkap, Pria 'Love Scamming' di Depok Tak Hanya Aniaya Satu Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184385//viral-SyGB_large.jpg
Abraham Ngamuk hingga Aniaya Pacar karena Ajakan Love Scamming di Aplikasi Kencan Ditolak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184326//abraham-xH1s_large.jpg
Tampang Bengis Pria yang Aniaya Pacar karena Tolak Ajakan Berbuat Kriminal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183768//viral-jOQm_large.jpg
Polisi Tangkap Penganiaya Wanita Cantik  karena Tolak Berbuat Kriminal, Nih Tampangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183727//viral-bnla_large.jpg
Viral! Wanita Cantik Dianiaya karena Tolak Ajakan Kriminal, Pelaku Langsung Ditangkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement