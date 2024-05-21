Biadab! Siswi SMP Digilir 6 Temannya hingga Hamil 5 Bulan

PADANG - Seorang siswi SMP di Padang, Sumatra Barat, menjadi korban pemerkosaan secara bergilir yang dilakukan oleh pacar dan 5 orang temannya. Akibat perbuatan bejat tersebut, korban hamil lima bulan.

Dua orang pelaku berhasil diringkus polisi dan 4 orang lainya berstatus DPO.

Jajaran kepolisian Polresta Padang dari Tim Klewang serta Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, melakukan penangkapan terhadap para pelaku pemerkosaan anak dibawah umur yang masih berstatus pelajar SMP tersebut.

Pelaku berinisial DK dan BP berhasil diamankan polisi saat berada di luar sekolah. Sementara itu 4 orang pelaku lainya melarikan diri dan berstatus daftar pencarian orang.

Seluruh pelaku yang berjumlah 6 orang itu masih berstatus pelajar SMP melakukan perbuatan asusila pemerkosaan terhadap seorang temannya secara bergilir membuat korban berhenti sekolah.

Peristiwa tersebut terjadi saat salah satu pelaku berinisial DK yang merupakan pacar korban mengajak korban ke rumahnya yang dalam kondisi kosong. Kemudian pelaku mencabuli korban, lalu pelaku mengajak 5 orang temannya melakukan perbuatan yang sama terhadap korban hingga berulang kali.