HOME NEWS JATIM

Empat Pemancing Tenggelam di Aliran Sungai Brantas Malang, Dua Orang Tewas

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |00:01 WIB
Empat Pemancing Tenggelam di Aliran Sungai Brantas Malang, Dua Orang Tewas
A
A
A

MALANG - Empat orang dikabarkan tenggelam di aliran Sungai Brantas, Malang, dalam peristiwa terbaliknya sebuah perahu. Dari empat orang itu, dua orang dinyatakan meninggal dunia usai empat orang di aliran Sungai Brantas, di kawasan Desa Sumberpetung, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang.

Dari informasi yang dihimpun, kejadian ini sekitar pukul 08.30 WIB, pada Senin pagi (20/5/2024). Saat itu keempatnya tengah memancing di aliran sungai tersebut. Tapi tiba-tiba perahu mengalami kebocoran dan tenggelam.

"Iya, tadi ada laporan orang tenggelam, korban (meninggal) dua orang, yang dua selamat," ungkap Kapolsek Kalipare AKP Kukuh Purwono, dikonfirmasi MPI, pada Senin sore.

Kedua korban yang meninggal dunia yakni Bambang Sutikno (45) warga Desa/Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar, sedangkan satu korban tewas lainnya bernama Arief Purwanto (40) Desa/Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang.

Sementara itu, untuk dua korban selamat lainnya masing-masing bernama Ahmad Afandi (26) Desa/Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar dan Arifin (27) Desa/Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar.

Hingga kini peristiwa tenggelamnya para pemancing tersebut sedang dalam penanganan pihak kepolisian. Pihaknya kepolisian masih menunggu surat pernyataan keluarga, karena menolak dilakukan visum.

"Saat ini kami masih menunggu surat pernyataan dari keluarga korban, karena pihak keluarga menolak korban di visum," pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
