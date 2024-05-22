Advertisement
HOME NEWS NEWS

Partai Perindo Karo Terima Berkas Pendaftaran Antonius Ginting untuk Pilkada 2024

Eka Hetriansyah , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |03:08 WIB
Partai Perindo Karo Terima Berkas Pendaftaran Antonius Ginting untuk Pilkada 2024
DPD Partai Perindo Karo menerima berkas pendaftaran Bacalon Bupati Antonius Ginting (Foto : iNews/Eka H))
A
A
A

KARO - DPD Partai Perindo Karo menerima berkas pendaftaran Bakal Calon Bupati Karo yang diserahkan Brigjend Pol (Purn) Antonius Ginting.

Untuk diketahui, Antonius Ginting, merupakan purnawirawan Jendral Polisi berbintang satu dengan basik bidang kesehatan yang telah memimpin sejumlah Rumah Sakit Polri.

Dalam kesempatannya, Antonius Ginting mengungkapkan, bahwa ia sangat mengharapkan dukungan dari Partai Perindo agar dapat mendampinginya dalam menghadapi pertarungan politik di Pilkada 2024.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Partai Perindo Kabupaten Karo, Rusmadi Ginting mengungkapkan pihakmua masih membuka peluang bagi bakal calon bupati lainnya yang masih ingin mendaftar ke perindo hingga tanggal 30 Mei 2024.

"Setelah tanggal tersebut berkas para Bacalon Bupati akan diserahkan ke DPW untuk selanjutnya akan dilakukan seleksi," ujar Rusmadi Ginting, Selasa 21 Mei 2024.

Kehadiran Antonius Ginting kali ini merupakan nama kedua yang telah menyerahkan formulir pendaftaran bacalon bupati ke DPD Perindo Karo dari tiga nama yang telah mengambil formulir pendaftaran.

(Angkasa Yudhistira)

      
