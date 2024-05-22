Parlemen Vietnam Tunjuk Menteri Polisi Sebagai Presiden Baru

HANOI - Parlemen Vietnam memilih Menteri Kepolisian To Lam sebagai Presiden baru pada Rabu (22/5/2024), dalam sebuah langkah yang dilihat para analis sebagai "batu loncatan" bagi Lam untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Partai Komunis yang berkuasa di negara itu.

Pemilihan Lam menyusul pengangkatan ketua baru Majelis Nasional Vietnam Tran Thanh Man pada Senin, (20/5/2024). Ini mungkin membawa akhir sementara dua bulan dari turbulensi politik yang meningkat yang menyaksikan keluarnya tiga pemimpin terbaik Vietnam karena kesalahan yang tidak ditentukan.

Sejalan dengan prosedur normal di Vietnam, yang dikuasai satu partai, anggota parlemen memberikan suara bulat pada resolusi yang menyetujui pemilihan Lam setelah pemungutan suara rahasia. Lam menjadi satu-satunya kandidat untuk posisi tersebut mengikuti pencalonannya oleh Partai Komunis minggu lalu.

Sebagai Kepala Kementerian Keamanan Publik, Lam, (66), telah menjadi sosok penting dalam kampanye anti-korupsi, yang dikenal sebagai "Blazing Furnace", yang bertujuan untuk membasmi korupsi yang meluas tetapi juga telah dilihat oleh para kritikus sebagai alat untuk mengesampingkan lawan selama pertikaian politik.

Setelah pemilihannya, Lam mengatakan kepada anggota parlemen bahwa ia akan "dengan tegas dan terus -menerus melanjutkan perjuangan melawan korupsi".

Presiden Vietnam memegang peran seremonial yang sebagian besar tetapi merupakan salah satu dari empat posisi politik teratas negara itu, yang disebut "empat pilar". Yang lainnya adalah kepala partai, Perdana Menteri dan Ketua Parlemen.