HOME NEWS INTERNATIONAL

Presiden Vietnam Mengundurkan Diri, Picu Pertanyaan Soal Stabilitas Negara

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |10:53 WIB
Presiden Vietnam Mengundurkan Diri, Picu Pertanyaan Soal Stabilitas Negara
Presiden Vietnam mengundurkan diri, picu pertanyaan soal stablitas negara (Foto: Reuters)
A
A
A

HANOI - Partai Komunis Vietnam telah menerima pengunduran diri Presiden Vo Van Thuong, sebagai tanda kekacauan politik yang dapat merusak kepercayaan investor asing terhadap negara tersebut.

Pemerintah mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Thuong telah melanggar peraturan partai, dan menambahkan bahwa kekurangan tersebut berdampak negatif terhadap opini publik, mempengaruhi reputasi Partai, Negara dan dirinya secara pribadi.

Komite Sentral Partai, sebuah badan pengambil keputusan tertinggi di Vietnam yang dikuasai Partai Komunis, menyetujui pengunduran diri Thuong hanya sekitar satu tahun setelah pemilihannya.

Presiden memegang peran seremonial namun merupakan salah satu dari empat posisi politik teratas di negara Asia Tenggara.

Panggilan telepon ke kantor kepresidenan pada Rabu (20/3/2024) tidak dijawab.

Dikutip Reuters, pertemuan komite tersebut mendahului sidang luar biasa parlemen Vietnam yang dijadwalkan pada Kamis (21/3/2024), ketika para deputi diharapkan untuk mengkonfirmasi keputusan partai.

Pernyataan pemerintah tersebut tidak merinci kelemahan Thuong, namun perubahan kepemimpinan besar-besaran di negara satu partai tersebut baru-baru ini semuanya dikaitkan dengan kampanye anti-penyuapan yang bersifat "tungku yang menyala-nyala". Hal ini bertujuan untuk memberantas korupsi yang meluas namun juga dicurigai oleh para kritikus sebagai alat pertikaian politik.

Halaman:
1 2
      
