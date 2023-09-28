Aktivis Lingkungan Diadili karena Penggelapan Pajak, Terancam Hukuman Penjara Maksimal 7 Tahun

VIETNAM – Salah satu aktivis lingkungan hidup paling terkenal di Vietnam, Hoang Thi Minh Hong, diadili di Kota Ho Chi Minh pada Kamis (28/9/2023) ini waktu setempat.

Dia dituduh melakukan penggelapan pajak. Jika terbukti bersalah, dia menghadapi hukuman antara empat dan tujuh tahun penjara.

Tuduhan serupa telah diajukan terhadap empat aktivis lain yang terlibat dalam isu lingkungan atau iklim.

Kelompok hak asasi manusia (HAM) mengecam penuntutan terhadap Hong dan aktivis lainnya karena dianggap bermotif politik.

Mereka menunjukkan bahwa mereka telah diperlakukan lebih parah dibandingkan orang lain yang ditahan atas tuduhan penggelapan pajak, ditahan dan tidak diberikan akses terhadap pengacara.

Lembaga Swadaya Manusia (LSM) di Vietnam telah lama berada di “zona abu-abu” hukum, dimana tidak ada persyaratan khusus bagi mereka untuk membayar pajak atas sumbangan dari luar negeri.

Namun negara telah menafsirkan undang-undang yang ambigu dengan cara yang paling menghukum terhadap kasus-kasus para aktivis ini – dalam bentuk kampanye yang menargetkan aktivis lingkungan hidup. Kesan itu diperkuat ketika orang keenam, Ngo Thi To Nhien, Direktur eksekutif Inisiatif Vietnam untuk Transisi Energi, ditangkap dua minggu lalu.