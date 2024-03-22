Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Biodata Vo Van Thuong, Presiden Vietnam yang Mundur Padahal Baru Setahun Menjabat

Maria Regina Sekar Arum , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |16:47 WIB
Biodata Vo Van Thuong, Presiden Vietnam yang Mundur Padahal Baru Setahun Menjabat
Biodata Vo Van Thuing, Presiden Vietnam yang mengundurkan diri padahal baru menjabat setahun (Foto: VNA)
A
A
A

VIETNAM - Pada Kamis (02/03/2023), Majelis Nasional ke-15 menunjuk Vo Van Thuong sebagai Presiden Vietnam, yang dilakukan pada sidang luar biasa ke-4.

Melansir Vietnam Plus, NA mengeluarkan resolusi pemilihan Thuong, setelah hasil perolehan suara keluar. Diketahui dari keanggotaan NA mendapat perolehan suara sebesar 98,38%, atau dengan 487 dari 488 suara.

Berdasarkan resolusi, Thuong menjabat sebagai Presiden Vietnam pada masa jabatan 2021-2026. Ia berjanji untuk tetap setia kepada Tanah Air, rakyat, dan konstitusi, serta bekerja keras untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh partai, negara, dan rakyat.

Sayangnya, Presiden Thuong mengundurkan diri dari jabatannya, di mana ia telah menjabat selama kurang lebih satu tahun.

Menurut Partai Komunis, Thuong mengundurkan diri di tengah kampanye anti korupsi. Tidak hanya itu, mereka menegaskan dalam pernyataannya bahwa tindakan tersebut telah merusak reputasi Partai Komunis.

Mengutip The Diplomat, Thuong adalah presiden kedua yang mengundurkan diri dalam dua tahun terakhir. Menurut para analis, hal tersebut mengkhawatirkan bagi stabilitas politik Vietnam, di tengah persaingan Tiongkok-Amerika Serikat (AS) dan pertumbuhan manufaktur global.

Isu yang beredar mengatakan jika pengunduran dirinya terjadi setelah adanya desas-desus selama berminggu-minggu terkait pencopotan dari jabatannya. Hal ini terjadi menjelang sidang khusus parlemen Vietnam, yang akan membahas "masalah kepegawaian".

Lantas, siapakah sosok Presiden Vo Van Thuong? Berikut profil Vo Van Thuong, Presiden Vietnam yang mundur dari jabatannya.

Halaman:
1 2
      
