HOME NEWS INTERNATIONAL

3 Masjid Terbesar di Vietnam

Ludwina Andhara Herawati , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |19:44 WIB
3 Masjid Terbesar di Vietnam
Masjid Kahramanlar Rahmet.
A
A
A

HANOI - Penganut Islam di Vietnam tidak banyak, hanya menduduki 0,1 persen populasinya. Penganut Islam mayoritas Masyarakat Cham, yaitu kelompok etnis yang berkaitan dengan Melayu. Sepertiga umat Islam di Vietnam adalah kelompok etnis lain.

Wisatawan muslim yang bersinggah di Vietnam dapat menuaikan ibadah shalat di beberapa wilayah yang tersedia. Walaupun tidak terlalu megah, masjid tersebut dapat menampung hingga ratusan jamaah.

Berikut beberapa masjid terkenal di Vietnam.

1. Masjid Kahramanlar Rahmet 

Masjid ini menjadi tanda toleransi beragama, setelah patung Kristen terbesar di benua Asia, Kristus Vũng Tàu.

Menurut berbagai sumber, Manajer Unit Urusan Luar Negeri Humanitarian Relief Foundation (IHH), Hasan Aynaci dan tim mengembangkan masjid berusia 60 tahun yang telah dibongkar.

Mereka mendengar keresahan komunitas Muslim setempat, yang membutuhkan sebuah masjid di wilayah An Giang, kota Chau Doc, Vietnam.

Rancangan desain dibuat oleh tim IHH dan didanai oleh seorang pengusaha Turki, Talip Kahraman.

Masjid ini dibuka dan diresmikan pada 19 Mei 2017. Masjid berskala besar ini dapat menampung hingga 200 ribu jamaah.

Topik Artikel :
masjid Masjid di Vietnam Vietnam
