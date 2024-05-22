Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Orangtua Terpidana Kasus Vina: Pas Kejadian Anak-Aanak Lagi Makan di Rumah Pak RT

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |00:27 WIB
Orangtua Terpidana Kasus Vina: Pas Kejadian Anak-Aanak Lagi Makan di Rumah Pak RT
Orangtua terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon yakin anaknya tidak bersalah (Foto : iNews)
A
A
A

JAKARTA - Kosim, seorang Ayah terpidana Eko Ramadhani, yakin anaknya tidak bersalah dalan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Dia menegaskan pada Sabtu, 27 Agustus 2016, sang anak sedang berada di rumah ketua RT yang tak jauh dari tempat tinggalnya.

Hal itu disampaikan Kosim dalam acara 'Rakyat Bersuara' bertemakan Kasus Vina, Kenapa Pelaku Lama Ditemukan, Selasa (21/5/2024). Acara itu dipandu langsung oleh Aiman Witjaksono.

"Apakah bapak sampai saat ini meyakini bahwa anak bapak itu bersalah?" tanya Aiman.

"Tidak (bersalah), karena waktu kejadian di tanggal 27 (Agustus) 2016 itu, anak-anak pada kumpul di rumah Pak RT, pas kejadiannya," jawab Kosim.

Dia menyebut, jika malam minggu anaknya dan terpidana lain biasa nongkrong di rumah ketua RT. Mayoritas terpidana juga bekerja sebagai kuli bangunan.

"Ada bukti anak-anak itu pada makan goreng-gorengan, namanya anak buruh proyek, jadi kalau malem minggu kumpul-kumpul pas malem kejadian, ada di rumah pak RT," sambungnya.

Dia juga mengatakan jika rumah Ketua RT dengan Tempat Kejadian Perkara (TKP) vina kecelakaan cukup jauh.

"Jauh, jauh, kira-kira 1 kilometer," sambungnya.

