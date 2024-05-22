Gempa M3,7 Guncang Timor Tengah Utara NTT

JAKARTA - Gempa berkekuatan magnitudo (M) 3,7 mengguncang Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Selasa 21 Mei 2024. Gempa tersebut dilaporkan terjadi pukul 23.03 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa gempa tersebut berlokasi di 10 kilometer Barat Laut Timor Tengah Utara, NTT. Sementara itu, pusat kedalaman gempa berada di 10 kilometer.

"Gempa Mag:3.7, 21-May-2024 23:03:52WIB, Lok:9.40LS, 124.52BT (10 km BaratLaut TIMORTENGAHUT-NTT), Kedlmn:10 Km #BMKG," dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.

Belum diketahui dampak dari gempa tersebut. Namun, warga daerah Timor Tengah Utara diminta untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.

"Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis @infoBMKG.

(Angkasa Yudhistira)