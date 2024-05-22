Gempa M3,7 Guncang Boltim Sulawesi Utara

JAKARTA - Gempa berkekuatan magnitudo (M) 3,7 mengguncang Kecamatan Tutuyan, Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara (Sulut) pada Rabu (22/5/2024). Gempa tersebut dilaporkan terjadi pukul 02.16 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa gempa tersebut berlokasi di 114 kilometer Tenggara Tutuyan, Boltim, Sulut. Sementara itu, pusat kedalaman gempa berada di 10 kilometer.

"Gempa Mag:3.7, 22-May-2024 02:16:02WIB, Lok:0.08LS, 125.22BT (114 km Tenggara TUTUYAN-BOLTIM-SULUT), Kedalaman:10 Km," dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.

Belum diketahui dampak dari gempa tersebut. Namun, warga daerah Tutuyan diminta untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.

"Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis @infoBMKG.

(Angkasa Yudhistira)