Putus Cinta dan Gagal Menikah, Pemuda di Riau Tewas Gantung Diri

PEKANBARU - Seorang pemuda di Desa Pulau Jambu, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Riau, berinisial H (23) nekat mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Diduga kuat H bunuh diri karena gagal menikah.

H ditemukan tewas gantung diri di kamar. Dia ditemukan dalam kondisi tergantung di jendela kamar dengan kain panjang pada Rabu (22/5/2024) dini hari.

"Korban ditemukan tergantung oleh pihak keluarga di jendela kamar. Pihak keluarga sudah menerima kematian korban," kata Kapolsek Kampar Iptu Rekmusnita Rabu (22/5/2024).

Keterangan pihak keluarga bahwa sebelum kejadian, korban pulang ke rumah malam hari. Di mana sebelumnya diketahui korban baru dari salah satu warung di desa tersebut. Setelah itu korban mengurung diri di kamar. Pihak keluarga coba memanggil beberapa kali namun tidak ada respons.

Pihak keluarga yang awalnya tidak menaruh curiga akhirnya mulai penasaran kenapa H tidak meresopons. Pada dini hari ayah dan ibu serta adik korban mulai menggedor-gedor pintu. Karena tetap tidak ada respons, akhirnya pintu kamar dibuka secara paksa. Saat itulah pihak keluarga menemukan korban dengan kondisi tergantung di jendela.