Perawat RSUD Wonosari Adu Banteng dengan Motor Sport, Meninggal di Tempat

GUNUNGKIDUL - Seorang perawat RSUD Wonosari meninggal dunia di lokasi kejadian usai sepeda motor yang dia kendarai terlibat adu banteng dengan sepeda motor sport di Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS). Sementara pengendara motor sport hanya mengalami luka.

Kanit Penegakan Hukum Sat Lantas Polres Gunungkidul, Iptu Darmadi mengatakan peristiwa nahas tersebut terjadi di Jalur Jalan Lingkar Selatan tepatnya Di Dusun Blekonang I, Desa Tepus, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul. Kecelakaan terjadi pada hari Rabu (23/5/2024) pukul 10.00 WIB.

"Kecelakaan ini melibatkan dua sepeda motor masing-masing Honda CBR Nomor Polisi AB-3598-BR dengan Honda Vario Nomor Polisi AB-5325-OM," kata Fia.

Sebelum terjadinya kecelakaan pengendara motor sport Abbiyu Mahardika Fany (19) mahasiswa Pangkal Pinang yang tinggal di Kalirase, 004/030, Trimulyo, Sleman, Sleman, melaju bersama dengan rombongan teman-temannya.

Rombongan melaju dari arah Pantai Wediombo menuju ke arah Tepus untuk perjalanan pulang. Kemudian sesampainya di tempat kejadian perkara pada jalan menikung ke kiri dengan marka jalan warna kuning lurus, pngendara sepeda motor sport mendahului teman satu rombongan.

"Motor sport itu melebar dan melewati marka jalan," tambahnya.

Dan pada saat bersamaan dari arah Tepus atau arah berlawanan sedang melaju pengendara sepada motor korban yang merupakan warga Donggolo, 004/003, Purwodadi, Tepus, Gunungkidul. karena jarak yang sudah dekat dan sudah tidak bisa menguasai laju sepada motornya sehingga sehingga terjadi kecelakaan.