Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

WNA Asal Prancis Meninggal Usai Tertimpa Pohon Tumbang di Padang

Rus Akbar , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |00:37 WIB
WNA Asal Prancis Meninggal Usai Tertimpa Pohon Tumbang di Padang
WNA Prancis meninggal usai terimpa pohon tumbang di Padang (Foto : Istimewa)
A
A
A

PADANG - Warga negara asing (WNA) asal Prancis meninggal usai tertimpa pohon tumbang di penginapan yang terletak Jalan Sungai Pisang, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Sumatra Barat sekira pukul 15.00 WIB, Rabu (22/5/2024).

Kapolsek Bungus Teluk Kabung, Kompol Al Indra membenarkan insiden tersebut, menurutnya kejadian itu berawal sekira pukul 15.00 WIB didalam salah satu kamar di penginapan tiga orang turis yang kebetulan sedang berada dalam salah satu kamar.

"Kemudian akibat angin kencang dan cuaca buruk, sebuah pohon tumbang menimpa kamar yang dihuninya dan mengenai salah satu turis bernama Thuleau Aurore (29), yang mengakibatkan korban meninggal dunia," katanya.

Dua orang yang lain, saudara kembarnya Florian Thuleau, dan rekannya Ciryl Sebastien selamat. "Kita baru mendapatkan informasi sekira pukul 18.00 WIB. Mendapat laporan tersebut kita bersama BPBD, datang ke lokasi mengevakuasi korban," ujarnya.

Selain itu kata, Al, lokasi tersebut jauh dari keramaian sehingga menyulitkan untuk dilakukan evakuasi. Warga sekitar mencoba melakukan evakuasi dengan menebang pohon tersebut secara manual.

"Setelah di evakuasi pada pukul 18.00 WIB dengan ambulance, korban sampai di RD Bhayangkara pada puk pukul 20.00 WIB. Sekira pukul 20.30 WIB dokter yang berjaga menyatakan meninggal dunia," tutupnya

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185203/viral-7tyJ_large.jpg
Cuaca Ekstrem, Ratusan Pohon Rawan Tumbang di Jakarta Ditebang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/338/3184733/pohon-n8Ff_large.jpg
Pohon Besar Tumbang Menimpa Sebuah Mobil di Dekat Bundaran Senayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/338/3184729/pohon_tumbang-n9o7_large.jpg
Pohon Tumbang di Jalan Sisingamangaraja Jaksel, Lajur Ditutup Sementara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183798/potong-fgB8_large.jpg
Pemprov DKI Fokus Potong Pohon Besar di Enam Lokasi Jelang Musim Penghujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183795/pohon-aP27_large.jpg
Pohon Tumbang di Kedaung Tangsel, Bocah Perempuan Alami Luka-luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/338/3183586/pohon_tumbang-b9mt_large.jpg
Pohon Beringin di Depan Kemenko Perekonomian Tumbang Timpa Dua Taksi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement