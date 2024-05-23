WNA Asal Prancis Meninggal Usai Tertimpa Pohon Tumbang di Padang

PADANG - Warga negara asing (WNA) asal Prancis meninggal usai tertimpa pohon tumbang di penginapan yang terletak Jalan Sungai Pisang, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Sumatra Barat sekira pukul 15.00 WIB, Rabu (22/5/2024).

Kapolsek Bungus Teluk Kabung, Kompol Al Indra membenarkan insiden tersebut, menurutnya kejadian itu berawal sekira pukul 15.00 WIB didalam salah satu kamar di penginapan tiga orang turis yang kebetulan sedang berada dalam salah satu kamar.

"Kemudian akibat angin kencang dan cuaca buruk, sebuah pohon tumbang menimpa kamar yang dihuninya dan mengenai salah satu turis bernama Thuleau Aurore (29), yang mengakibatkan korban meninggal dunia," katanya.

Dua orang yang lain, saudara kembarnya Florian Thuleau, dan rekannya Ciryl Sebastien selamat. "Kita baru mendapatkan informasi sekira pukul 18.00 WIB. Mendapat laporan tersebut kita bersama BPBD, datang ke lokasi mengevakuasi korban," ujarnya.

Selain itu kata, Al, lokasi tersebut jauh dari keramaian sehingga menyulitkan untuk dilakukan evakuasi. Warga sekitar mencoba melakukan evakuasi dengan menebang pohon tersebut secara manual.

"Setelah di evakuasi pada pukul 18.00 WIB dengan ambulance, korban sampai di RD Bhayangkara pada puk pukul 20.00 WIB. Sekira pukul 20.30 WIB dokter yang berjaga menyatakan meninggal dunia," tutupnya

(Angkasa Yudhistira)