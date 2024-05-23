Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Aparat Gabungan Tembak Mati Ajudan Undius Kogoya, KKB Pembakar Sekolah dan Kios di Paniai

Fredy Nuboba , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |16:20 WIB
Aparat Gabungan Tembak Mati Ajudan Undius Kogoya, KKB Pembakar Sekolah dan Kios di Paniai
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

PAPUA - Aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Cartenz merespons aksi KKB Paniai yang membakar sekolah dan sejumlah bangunan kios, dengan tembak mati Basoka Lawiya, yang merupakan ajudan Undius Kogoya.

Aparat gabungan TNI-Polri dan Satgas Ops Damai Cartenz-2024 merespon aksi KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan sejumlah bangunan kios dengan melakukan pengejaran dan berhasil menembak mati 1 anggota KKB atas nama, Basoka Lawiya alias masyarakat Kogoya yang merupakan ajudan pimpinan KKB Undius Kogoya, di Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua.

Ka Ops Damai Cartenz-2024, Kombes Pol Faizal Ramadhani, saat dikonfirmasi mengatakan, dalam peristiwa pembakaran sejumlah bangunan kios hingga sekolah, KKB juga melakukan penembakan terhadap masyarakat sipil dan aparat keamanan.

Kombes Faisal sampaikan pihaknya merespon aksi KKB tersebut dengan melakukan pengejaran dan tembakan balasan ke arah KKB.

"Setelah dilakukan penyisiran, ditemukan 1 jenazah anggota KKB atas nama Basoka Lawiya alias masyarakat Kogoya," katanya.

