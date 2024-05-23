Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Polres Bojonegoro Telusuri Asal Miras yang Menewaskan 2 Orang di Balen

Dedi Mahdi , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |11:41 WIB
Polres Bojonegoro Telusuri Asal Miras yang Menewaskan 2 Orang di Balen
TKP pesta miras berujung maut. (Foto: Dok Polisi)
A
A
A

BOJONEGORO - Petugas dari Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bojonegoro, menelusuri asal minuman keras (miras) yang menewaskan 2 orang, di Kaffe Priti, yang terletak di Desa Sidobandung, Kecamatan Balen  Bojonegoro.

Menurut keterangan saksi, korban membeli minuman keras di wilayah kecamatan lain dan dibawa ke TKP tersebut untuk diminum.

 BACA JUGA:

Kapolsek Balen Iptu Sri Windiarto saat dikonfirmasi mengatakan, peristiwa tersebut bermula saat kedua korban bersama 4 teman lainnya melakukan pesta miras selama 2 hari berturut-turut.

"Minumnya Senin malam dan Selasa malam, meninggalnya Rabu (22/05)," ucapnya, kamis (23/5/2024)

 BACA JUGA:

Kapolsek menambahkan, 2 korban yang tewas tersebut masing-masing bernama BS, umur 44 tahun, pekerjaan sopir, alamat Desa Mayangkawis Kecamatan Balen  Bojonegoro. BS meninggal di RSUD Bojonegoro pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024,  jam 02.00 WIB dan sudah dimakamkan.

Lalu PIN, umur 30 tahun, warga Desa Suwaloh Kecamatan Balen Bojonegoro.  Meninggal di RSUD Sumberrejo pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, sekira jam 13.00 WIB dan sudah dimakamkan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/519/3156234/king_abdi-Lpsc_large.jpg
Influencer King Abdi Diperiksa Polisi Gegara Promosi Toko Miras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/338/3139491/gudang_penyimpanan_ratusan_liter_ciu_dan_arak_bali_ilegal_beroperasi_7_tahun_digerebek-lBJ2_large.jpg
Gudang Penyimpanan Ratusan Liter Ciu dan Arak Bali Ilegal Beroperasi 7 Tahun Digerebek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/337/3130602/miras-AblU_large.jpg
TNI AL Musnahkan 665 Liter Miras Ilegal Jenis Sopi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/29/340/3027764/asyik-tenggak-miras-dekat-masjid-12-remaja-ditangkap-7jQdTSuWWV.jpg
Asyik Tenggak Miras Dekat Masjid, 12 Remaja Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/21/18/3024063/34-orang-tewas-usai-tenggak-miras-beracun-80-dirawat-di-rs-karena-diare-parah-XIQBMywJ4r.jpg
34 Orang Tewas Usai Tenggak Miras Beracun, 80 Dirawat di RS karena Diare Parah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/512/3019432/warga-semarang-tewas-usai-pesta-tuak-V8kdJESmzk.jpg
Warga Semarang Tewas Usai Pesta Tuak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement