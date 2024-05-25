Hipotermia di Gunung Bawakaraeng, Gadis 19 Tahun Terpaksa Dievakuasi

GOWA - Basarnas Makassar kembali mengerahkan tim ke Gunung Bawakaraeng untuk melakukan evakuasi terhadap seorang pendaki wanita, Sabtu (25/5/2024).

Informasi yang dihimpun, pendaki wanita itu bernama Naila berusia 19 tahun, dia mengalami hipotermia saat melakukan pendakian di Pos 9 Gunung Bawakaraeng pada Jumat, (24/5/2024).

"Mereka berempat naik ke Gunung Bawakaraeng pada Jumat 24 Mei 2024 namun salah satu pendaki perempuan mengalami hipotermia," ujar Afie Djulkifli, Komandan Tim Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Makassar dalam Operasi SAR evakuasi Korban Hipotermia.

Afie menuturkan, pihak Basarnas Makassar mendapatkan informasi dari teman pendaki tersebut bahwa seorang teman perempuannya mengalami hipotermia di pos 9 Gunung Bawakaraeng.