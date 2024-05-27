Polisi Tangkap 7 Remaja Hendak Tawuran di Bogor, Sebilah Pedang Disita

BOGOR - Sebanyak 7 remaja ditangkap polisi di wilayah Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Mereka diamankan karena hendak melakukan tawuran.

"Dini hari berhasil mengamankan 7 remaja yang hendak melakukan aksi tawuran," kata Kapolsek Gunung Putri AKP Didin Komarudin dalam keterangannya, Minggu (26/5/2024).

Adapun masing-masing inisialnya yakni HRP, A, A, YDH, AS, F dan B. Dari tangan mereka, didapati barang bukti yang turut diamankan polisi sebilah senjata tajam jenis pedang dan satu unit motor.