Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Berkedok Warung Nasi, Polisi Tangkap Pengedar Narkoba di Bojonggede Bogor

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |00:28 WIB
Berkedok Warung Nasi, Polisi Tangkap Pengedar Narkoba di Bojonggede Bogor
Ilustrasi. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

BOGOR - Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Bojonggede berhasil menangkap seorang pengedar narkotika jenis sabu berinisial RHM bin AMR (36) asal Bangkalan, Madura, berkedok warung nasi di dekat Stasiun Bojonggede, Kabupaten Bogor pada Jumat (24/5) malam. Diketahui Bojonggede masuk dalam wilayah hukum Polres Metro Depok.

Kanit Reskrim Polsek Bojonggede, AKP Ade A. Sudrajat menjelaskan Unit Reskrim Polsek Bojonggede mendapat informasi terkait peredaran narkotika jenis sabu, yang berkedok warung menjual nasi. Anggota opsnal melakukan observasi serta undercover untuk memastikan informasi tersebut.

 BACA JUGA:

"Selanjutnya pada Jumat (24/5/2024) sekira jam 21.43 WIB, di depan Stasiun Kereta Api Bojonggede, Jalan Raya Bojonggede RT 3/1, Bojonggede, Kabupaten Bogor. Opsnal Reskrim  Bojonggede melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap tersangka RHM bin AMR lalu didapati 1 buah plastik klip bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, yang disimpan diatas lemari," kata Ade saat dikonfirmasi, Minggu (26/5/2024).

"Selanjutnya tersangka berikut barang bukti dibawa ke Polsek Bojonggede guna dilakukan penyidikan lebih lanjut," tambahnya.

BACA JUGA:

3 ASN Ternate Ditangkap Polisi Terkait Narkoba 

Ade menyebut barang bukti yang diamankan dari tangan tersangka yakni sabu dengan berat 8,24 gram.

"Satu plastik klip bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat bruto 8,24 gram," ujarnya. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3188056//penangkapan_narkoba-bMYf_large.jpg
Bareskrim Tangkap Pemasok Sabu Sopir Taksi Online yang Perkosa Penumpang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188052//kepala_bnn_komjen_pol_suyudi_ario_seto-N2zx_large.jpg
BNN Ungkap Jejak Pelarian Dewi Astutik, Buronan Narkoba Rp5 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3187950//ratu_narkoba_dewi_astutik-VvOM_large.jpg
BNN Ungkap Daerah Operasi dan Pola Rekrutmen Ratu Narkoba Dewi Astutik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187821//narkoba-Lk8n_large.jpg
Terkuak, Ratu Narkoba Dewi Astutik Juga Jadi Scammer Love di Kamboja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187658//narkoba-zf2d_large.jpg
Ratu Narkoba Dewi Astutik Ternyata Juga Buron di Korsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187656//dewi_astutik-fkeZ_large.jpg
Terbongkar! Jaringan Dewi Astutik Edarkan Narkoba di RI, Brasil hingga Hong Kong
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement