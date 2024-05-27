Gempa M4,0 Guncang Lombok Barat NTB

JAKARTA - Gempa berkekuatan M4,0 mengguncang Lombok Barat, NTB, pukul 06:04 WIB, Minggu (26/5/2024). Informasi gempa bumi disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

BMKG merinci, lokasi gempa di 9.69 LS, 115.92 BT atau 114 Km Barat Daya Lombok Barat, NTB. Adapun gempa tersebut berkedalaman 10 Km.

BMKG memberikan catatan bahwa Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

