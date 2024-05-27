BMKG : Gempa M4,2 di Luwu Timur Terjadi Akibat Aktivitas Sesar Matano

JAKARTA - BMKG memberikan penjelasan terkait gempa tektonik dengan magnitudo 4,2 yang mengguncang Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, pada Minggu 26 Mei 2024 sekitar pukul 22.32 WIB. Gempa berpusat di darat pada jarak 59 Km Barat Laut Luwu Timur dengan kedalaman 5 Km.

Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono mengatakan gempa bumi dangkal itu dipicu adanya aktivitas Sesar Matano.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas Sesar Matano yang berada di wilayah Kabupaten Luwu Timur," kata Daryono dalam keterangannya, Senin (27/5/2024).

Daryono menambahkan berdasarkan laporan masyarakat, gempa bumi dirasakan di Mangkutana dengan intensitas III MMI (Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang, terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu).