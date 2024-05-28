Empat Bangunan di Sukabumi Terbakar Hebat, Warga Dengar Ledakan Berkali-kali

SUKABUMI - Sebanyak 4 bangunan tempat tinggal dan toko yang berlokasi di Jalan RA Kosasih, Ciaul Gang Djuli, Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, terbakar hebat pada Senin (27/5/2024). Api pertama diketahui warga pada sekira pukul 17.30 WIB.

Informasi yang dihimpun, sumber api berasal dari sebuah toko material bahan bangunan Panca Daya yang merembet ke rumah tempat tinggal pemiliknya. Setelah itu api membesar dan membakar konter Raja Gadai dan kantor ekspedisi Indah Logistik.

Salah satu saksi, Pian (22) pegawai konter Raja Gadai mengatakan, awalnya ia mengetahui kejadian itu saat mendengar suara ledakan beberapa kali di samping tempat bekerjanya. Lalu ia keluar untuk memastikan suara ledakan tersebut.

"Nah pas kita sangka, itu (pekerja) material lagi nurunin barang. Pas dilihat ke depan, itu asap udah keluar, udah terbakar belakangnya gitu. Warga langsung panik suruh kita keluar gitu," ujar Pian kepada MNC Portal Indonesia di lokasi kejadian.

Kepulan asap dan api yang semakin membesar, lanjut Pian, terlihat keluar dari toko material yang sudah dalam keadaan terkunci karena sudah tutup. Lalu sambil mencoba memadamkan api, warga berinisiatif menghubungi pemadam kebakaran.