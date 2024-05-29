Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Daftar Cawabup Sleman Lewat PDIP, Ketua Baja Perindo Diproyeksikan Jadi Pendamping Danang Maharsa

Yohanes Demo , Jurnalis-Rabu, 29 Mei 2024 |17:15 WIB
Daftar Cawabup Sleman Lewat PDIP, Ketua Baja Perindo Diproyeksikan Jadi Pendamping Danang Maharsa
A
A
A

SLEMAN - Ketua Barisan Penjaga (Baja) Partai Perindo DIY Fourista Handayanto ikut meramaikan bursa calon kepala daerah di PDI Perjuangan Sleman. Melalui partai kepala banteng itu, ia mendaftar sebagai calon wakil bupati.

Fourista mengatakan dirinya direncanakan akan dipasangkan dengan calon bupati Sleman, Danang Maharsa yang saat ini masih menjabat sebagai Wakil Bupati Sleman. Adapun, Danang Maharsa merupakan politikus dari PDI Perjuangan Sleman.

"Saya dengan visi dan misi dari calon Sleman satunya PDI, khususnya dalam hal ini yang paling dekat adalah dengan pak Danang. Harapannya saya nanti bisa tandem dengan pak Danang supaya bisa sejalan dengan visi dan misi kami," jelasnya.

Tato, sapaan akrabnya mengatakan alasan dirinya memilih PDI Perjuangan untuk maju di Pilkada Sleman karena partai ini memiliki kesamaan visi dengan Perindo yakni sama-sama berjuang untuk kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan UMKM.

"Karena PDI dan Perindo itu memiliki visi dan misi yang sama dalam memperjuangkan masyarakat, khususnya dari sisi UMKM," katanya ditemui usai menyerahkan formulir pendaftaran di DPC PDI Perjuangan, Sleman, Selasa (28/05/2024).

Dia menganggap PDI Perjuangan selaras dengan tujuan pribadinya maupun di partai Perindo. Selain itu, lanjutnya, PDI Perjuangan dan Perindo juga sebelumnya sudah memiliki kedekatan saat berkoalisi di Pilpres 2024 lalu.

Disinggung soal alasannya maju di Kabupaten Sleman, dirinya mengaku sudah cukup familiar dengan situasi dan kondisi kemasyarakatan di wilayah tersebut. Sehingga, nantinya jika terpilih ia akan lebih mudah memetakan program-program yang tepat untuk kemajuan daerah ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627//angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg
Tinjau Tapanuli Utara, Angela Tanoesoedibjo Dorong Kader Bantu Pemulihan Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/340/3188449//ketua_umum_dpp_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo_di_lokasi_pengungsian_banjir_tapanuli_utara-bLuT_large.jpg
Tinjau Lokasi Bencana, Perindo Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir dan Longsor di Tapanuli Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/612/3188150//perindo-wMjE_large.jpg
Perindo Peringati Hari Disabilitas, Ajak Workshop Karyawan Disabilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188109//sekjen_partai_perindo_ferry_kurnia_rizkiyansyah-q6k7_large.jpeg
Perindo Ajak Publik Belajar Empati di Hari Disabilitas Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/43/3188044//anggota_dprd_dki_jakarta_dina_masyusin_distribusikan_sound_system_dan_tenis_meja-bKru_large.jpg
Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Realisasikan Aspirasi Warga Kalideres, Distribusikan Sound System dan Tenis Meja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/340/3187984//perindo-US3z_large.jpg
Sri Gusni Ungkap 3 Prioritas Pascabencana, Pemulihan di Kawasan Terdampak Letusan Dahsyat Semeru
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement