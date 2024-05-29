Percepat Pembangunan, Kemendagri Minta Pemda Dukung Proyek Strategis Nasional

MEDAN - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengajak semua pihak termasuk pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui optimalisasi kebijakan fiskal nasional. Upaya ini penting diimplementasikan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung percepatan roda pembangunan di Indonesia.

Hal ini disampaikan Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Horas Maurits Panjaitan dalam acara Sosialisasi Pelaksanaan Proyek Strategis di Medan, Sumatera Utara, Jumat (26/4).

Dalam acara tersebut Mauris memberikan apresiasi atas terselenggaranya Kegiatan Sosialisasi Proyek Strategis Nasional yang diselenggarakan oleh PTPN.

“Acara seperti ini bermanfaat dalam menginformasikan kebijakan baru pemerintah, baik yang terkait dengan masyarakat maupun dengan pemerintah daerah, sehingga dapat memperkuat sinergi Pemerintah daerah dengan berbagai stakeholder terkait, sebagaimana yang diamanatkan oleh UU HKPD maupun PP KUPDRD,” jelas Maurits.

Maurits menyampaikan Kemendagri berperan sebagai pembina pemerintah daerah (pemda) sekaligus melakukan asistensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan daerah serta mendorong upaya pemerintah daerah dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat maupun stakeholder lainnya. Karenanya dalam hal ini Kemendagri sangat mendukung kegiatan sosialisasi ini untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung percepatan roda pembangunan di Indonesia.

“Dengan kegiatan sosialisasi ini, diharapkan dapat memberikan pencerahan dan gambaran serta penjelasan tentang pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, mulai dari landasan hukum sebagai dasar pelaksanaannya, administrasi pengelolaannya, hak serta kewajibannya, sampai dengan implementasi di lapangan yang pada akhirnya dapat menambah pengetahuan bagi seluruh aparat pemerintah daerah, BPN dan juga dari jajaran PTPN dalam upaya mengimplementasikan peraturan per UU-an, yang salah satunya mengenai PSN ini,” tutur Maurits.

Lebih lanjut Maurits menyampaikan Program Prioritas Nasional yang di implementasikan menjadi Proyek Strategis Nasional telah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana ketentuan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (KUPDRD).