INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Gempa M4,1 Guncang Tuban Jatim

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 30 Mei 2024 |09:18 WIB
Gempa M4,1 Guncang Tuban Jatim
Ilustrasi. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M4,1 mengguncang Tuban, Jawa Timur, Kamis (29/5/2024), pukul 08.44 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tidak berpotensi tsunami.

BMKG mengatakan gempa berada di kedalaman 10 kilometer. Sementara itu, pusat gempa ini berada di 132 Timur Laut Tuban Jatim dengan titik koordinat 5.75 Lintang Selatan dan 112.37 Bujur Timur.

“Gempa Mag:4.1, 30-May-2024 08:44:53WIB, Lok:5.75LS, 112.37BT (132 km TimurLaut TUBAN-JATIM), Kedlmn:10 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

Jayapura Diguncang Gempa M4,9 Pagi Ini 

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Qur'anul Hidayat)

      
