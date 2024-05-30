Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Pamer Bokong di Gunung Bromo, 3 Turis Belanda Terancam Sanksi Pidana dan Adat

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 30 Mei 2024 |22:50 WIB
Pamer Bokong di Gunung Bromo, 3 Turis Belanda Terancam Sanksi Pidana dan Adat
Turis Belanda pamer bokong di Gunung Bromo (foto: dok istimewa)
A
A
A

PROBOLINGGO - Tiga turis asing pamer pantat di Gunung Bromo dipanggil oleh pihak pengelola wisata. Pemanggilan ini juga untuk dimintai keterangan, bersama agen perjalanan yang mendampingi tiga turis dari empat turis asing asal Belanda, pamer pantat.

Pihak pengelola Wisata Gunung Bromo Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB-TNTBS) bersama jajaran kepolisian, TNI, dan tokoh masyarakat di Sukapura, Probolinggo.

"Mereka sudah kami panggil dan lakukan pembinaan bersama unsur Koramil dan Polsek Sukapura," kata Kepala Bagian Tata Usaha BB-TNTBS Septi Eka Wardhani, dikonfirmasi, Kamis (30/5/2024).

Menurut Septi, tiga turis asing dan satu turis yang mengambil fotonya, itu sama-sama berasal dari Belanda. Ketiganya kini masih didampingi untuk proses lebih lanjut, tetapi ia hin bersedia memberikan keterangan lebih lanjut.

“Tim kami sudah sejak tadi bersama para WNA ini, nanti akan kami sampaikan lagi kalau sudah ada titik terang. Untuk saat ini masih belum bisa berkomentar," ucap dia.

Di sisi lain, Sunaryono selaku Kepala Desa Ngadisari, Sukapura, menyayangkan ulah turis pamer bokong di Wisata Gunung Bromo. Pasalnya akibat ulah ketiganya membuat gempar di kalangan masyarakat lokal.

“Mereka secara adat kita sudah membuat kotoran, kotoran tersebut harus mereka sendiri yang membersihkannya. Kotoran tersebut berupa fisik dan non fisik,” kata Sunaryono, dikonfirmasi secara terpisah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/612/3188723//ayu_puspita-FI4o_large.jpg
Viral Scam WO By Ayu Puspita, Ini 5 Tips Memilih Wedding Organizer yang Terpercaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188694//viral-SrH4_large.jpg
Pergi Umrah saat Bencana, Bupati Aceh Selatan: Saya Minta Maaf kepada Rakyat Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/612/3188593//bonnie-lLmw_large.jpg
Profil Bonnie Blue, Bintang Film Dewasa Asal Inggris yang Ditangkap di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/298/3188589//makanan_viral-Fu6M_large.jpg
10 Resep Makanan yang Paling Viral  dan Banyak Dicari di Google Indonesia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188594//viral-Kr5k_large.jpg
Kemendagri Selidiki Dana Umrah yang Dipakai Bupati Aceh Selatan saat Banjir Bandang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/338/3188581//viral-4m1E_large.jpg
Detik-Detik Rumah Bos Wedding Organizer Ayu Puspita Digeruduk Ratusan Orang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement