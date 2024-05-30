Viral! Istrinya yang Sedang Hamil Ditabrak, Oknum TNI Ini Mengamuk Tendang Kepala Warga

DELI SERDANG - Sebuah insiden mengejutkan melibatkan seorang oknum TNI viral di media sosial. Pelaku menendang kepala seorang warga di Dusun 1, Desa Jaharun B, Kampung Johar Baru, Kecamatan Galang, Deli Serdang. Peristiwa ini diduga terjadi pada Rabu sore, 29 Mei 2024.

Menurut laporan, kejadian bermula ketika oknum TNI tersebut dan istrinya yang tengah hamil dua minggu ditabrak oleh pengendara motor lain di pinggir jalan. Tidak terima dengan kejadian tersebut, oknum TNI itu kemudian meluapkan emosinya dengan menendang kepala pengendara motor yang diduga menabrak mereka. Aksi kekerasan ini dilakukan di tengah keramaian masyarakat yang sedang berada di lokasi kejadian.

Dalam rekaman video yang beredar, terdengar jelas oknum TNI tersebut berteriak marah kepada pengendara motor yang menabrak istrinya. "Kayak mana anak saya itu, baru 2 minggu hamil, apa nggak jatuh itu, kau enggak tengok dari tadi aku masang lampu tangan mau belok ke sini," teriaknya sembari melayangkan tendangan ke kepala warga tersebut.

Video yang diupload akun Insagram @memomedsos_official menjadi viral di media sosial hingga memicu berbagai reaksi dari banyak netizen.

“Awalnya sih ga salah krn dia marah wajar istrinya ditabrak kondisi hamil tp kenapa harus pake nendang? Jadi ente kan yang habis ini palingan minta maaf sama tanda tangan materai”, timpal @_prks***

“Gak bela TNI nya, tapi dulu pas hamil 7 bulan pernah ditabrak motor juga pas lagi boncengan sama suami. Posisi di tabrak dari belakang sama anak sekolah bonceng tiga. Suami saya udah mau gampar anak² itu tapi saya tahan dan peluk biarpun perut saya sakit banget. Sedikit mengerti perasaan bapak Tni nya, semoga istri dan calon anaknya baik² saja ya pak.”, ujar @ajengtri**

“Itu nyawa anaknya terancam guys...masih wajar si kalo emosi gk terkontrol”, tambah @kikiru***