Anak Pembunuh Ayah di Pandeglang Jalani Tes Kejiwaan, Polisi Ungkap Motifnya

PANDEGLANG - Johari (25) warga Kampung Bonghas Tonggoh, Desa Sukaraja, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten tega menghabisi nyawa ayahnya sendiri Rasim (55).

Hal itu dilakukan dia di dalam di rumahnya. Johari menghantam kepala sang ayah dengan batu. Ironisnya, sang ibu juga nyaris menjadi korban.

Kapolres Pandeglang, AKBP Oki Bagus Setiaji mengatakan saat ini Johari tengah dilakukan pemeriksaan kejiwaan di Rumah Sakit (RS) Jiwa Soeharto Herdjan, Grogol.

"Iya betul lagi tes kejiwaan," kata Oki saat dihubungi, Kamis (30/5/2024).