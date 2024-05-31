Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Anak Pembunuh Ayah di Pandeglang Jalani Tes Kejiwaan, Polisi Ungkap Motifnya

Fariz Abdullah , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |02:01 WIB
Anak Pembunuh Ayah di Pandeglang Jalani Tes Kejiwaan, Polisi Ungkap Motifnya
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

PANDEGLANG - Johari (25) warga Kampung Bonghas Tonggoh, Desa Sukaraja, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten tega menghabisi nyawa ayahnya sendiri Rasim (55).

Hal itu dilakukan dia di dalam di rumahnya. Johari menghantam kepala sang ayah dengan batu. Ironisnya, sang ibu juga nyaris menjadi korban.

Kapolres Pandeglang, AKBP Oki Bagus Setiaji mengatakan saat ini Johari tengah dilakukan pemeriksaan kejiwaan di Rumah Sakit (RS) Jiwa Soeharto Herdjan, Grogol.

"Iya betul lagi tes kejiwaan," kata Oki saat dihubungi, Kamis (30/5/2024).

Halaman:
1 2
      
