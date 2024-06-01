Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Israel Akhiri Operasi Militer di Gaza Utara, Fokus ke Rafah

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 01 Juni 2024 |17:16 WIB
Israel Akhiri Operasi Militer di Gaza Utara, Fokus ke Rafah
Israel akhiri operasi militer di Gaza Utara, fokus ke Rafah. (Reuters)
A
A
A

JERUSALEM - Pasukan Israel telah mengakhiri operasi militer di wilayah Jabalia di Gaza utara, Palestina. Hal itu setelah pertempuran sengit yang berlangsung berhari-hari dan lebih dari 200 serangan udara diluncurkan.

Pasukan Israel kini menyelidiki lebih jauh ke Rafah di Gaza selatan. Israel menargetkan Rafah, yang mereka sebut sebagai benteng besar terakhir kelompok Hamas, Palestina.

Melansir Reuters, Sabtu (1/6/2024), militer Israel menyatakan, pasukan Israel menemukan gudang peluncur roket dan senjata lainnya, serta terowongan Hamas di pusat Rafah.

Pasukan Israel akan melancarkan serangan untuk membubarkan unit tempur Hamas, yang mereka anggap bersembunyi di kota yang berbatasan dengan Mesir tersebut

